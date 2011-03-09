Укртелеком продадуть уже післязавтра

Фонд державного майна України (ФДМУ) планує 11 березня цього року підписати з ТОВ «ЕСУ», дочірньою компанією австрійського концерну EPIC, договір купівлі-продажу 92,79% державного пакета акцій ТОВ «Укртелеком». Про це УНІАН повідомили у прес-службі ФДМУ.

Раніше фонд вже одержав від концерну EPIC усне підтвердження своєї згоди укласти договір купівлі-продажу за запропонованою ФДМУ ціною (10 млрд. 575 млн. грн.).

Згідно з вимогами законодавства, ФДМУ звернувся до ТОВ «ЕСУ» як єдиного учасника конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ «Укртелеком», з пропозицією придбати цей пакет саме за таку ціну.

За результатами оцінки, вартість 92,79% акцій ВАТ «Укртелекому» склала 10 млрд. 575,1 млн. грн. Експертна оцінка перевищує стартову ціну акцій ВАТ «Укртелеком» лише на 75 млн. грн.

Довідка УНІАН. «Укртелеком» – монополіст на ринку місцевого телефонного зв`язку, надає послуги з доступу до Інтернету, мобільного зв`язку і ін. Кількість абонентів фіксованого телефонного зв`язку становить 10,2 млн. осіб, абонентів мобільного зв`язку – понад 600 тис. осіб, доступу до Інтернету – більш як 1 млн.

Збиток «Укртелекому» за підсумками 2010 року знизився майже удвічі порівняно з 2009 роком і становив 258,77 млн. грн. (у 2009 р. – 461,53 млн. грн.).