На апарат ВР за рік витрачено понад 850 млн. грн

На апарат Верховної Ради України у 2010 році витрачено 852 мільйони 70 тисяч 400 гривень.

Відповідне повідомлення оприлюднене на офіційному сайті ВР.

Як зазначається у повідомленні, ця інформація опублікована відповідно до статті 28 Бюджетного кодексу України.

Зокрема, на візити народних депутатів України за кордон витрачено майже 8,5 мільйонів гривень, а організація та здійснення офіційних прийомів Верховною Радою України обійшлася державі у понад 2 мільйони 220 тисяч гривень.

Фінансова підтримка санаторно-курортного комплексу Управління справами Верховної Ради України обійшлася у понад 53 мільйони 730 тисяч грн, зокрема, на санаторний комплекс "Дюльбер" виділено понад 24 мільйони гривень, а на санаторій "Нижня Ореанда" – майже 29 млн.

На обслуговування діяльності Верховної Ради України витрачено майже 111 мільйонів 500 тисяч гривень, зокрема, на автобазу – трохи більше, ніж 42 мільйони 500 тисяч гривень, на Інститут законодавства – майже 9 мільйонів гривень, на управління адміністративними будинками – понад 52 мільйони 800 тисяч гривень.

На здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України витрачено майже 474 мільйони гривень, а на організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності ВРУ – понад 177 мільйонів гривень.

Крім того, на висвітлення діяльності народних депутатів України через телебачення і радіомовлення витрачено майже 11 мільйонів 720 тисяч гривень.