Податкова: кількість фізосіб-підприємців зросла до 2,7 млн

У січні-лютому 2011 року кількість фізичних осіб – підприємців збільшилася на 2,5% порівняно з аналогічним періодом 2010 року і на 1 березня ц.р. становила 2,732 млн.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної податкової служби України (ДПСУ), переданому УНІАН.

Згідно з повідомленням, загальна кількість платників податків, які перебувають на обліку в ДПСУ, за цей період збільшилася на 2,7% і на 1 березня ц.р. становила 3,894 млн., зокрема, кількість юридичних осіб – на 3,3%, до 1,162 млн.

Зареєстрованих платників податку на додану вартість (ПДВ) на 1 березня ц.р. налічувалося 272,920 тис., з них юридичних осіб – 243,543 тис., фізичних осіб-підприємців – 29,377 тис.

У січні-лютому 2011 року зареєстровано близько 2,9 тис. нових платників ПДВ, із них 13,4% – за добровільним рішенням, 60,9% – у зв`язку з досягнутими обсягами операцій, що оподатковуються (300 тис. грн.).

Крім того, анульовано реєстрації близько 14 тис. платників ПДВ, із них за рішенням податкового органу – 44%.

У держреєстрі на 1 березня 2011 року було 44,55 млн. фізичних осіб-платників податків. Упродовж січня-лютого ц.р. у держреєстрі зареєструвалося 82,6 тис. громадян, із них 5,5 тис. – іноземці.