У Дніпропетровську - під загрозою підтоплення 22 кв. км території

22 квадратних кілометри території Дніпропетровська можуть бути підтопленими весняним паводком. Про це УНІАН повідомили у департаменті взаємодії з правоохоронними органами, мобілізаційної та оборонної роботи і з питань надзвичайних ситуацій Дніпропетровської міської ради.

У зонах підтоплення для постійного зменшення рівня підземних вод вже встановлено 15 глибинних та 11 поверхневих насосів. У разі необхідності до цих робіт комунальні підприємства та підрозділи МНС долучать ще понад 170 насосів та мотопомп.

За даними департаменту, цього року з міського бюджету та з міського фонду охорони навколишнього природного середовища на попередження виникнення підтоплення території Дніпропетровська планується направити понад 7 млн. грн.