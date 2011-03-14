Колесніков обіцяє киянам до вересня 12 станцій міської електрички

«Укрзалізниця» до вересня цього року введе в експлуатацію 12 станцій міської електрички.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив віце-прем`єр-міністр - міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ сьогодні під час робочої поїздки для ознайомлення з роботою міської електрички.

За його словами, перший етап впровадження електрички дозволить з`єднати лівий і правий береги столиці півкільцем. До 2012 року буде збудовано ще 7 станцій, що дасть змогу утворити залізничне кільце. При цьому час руху потягів по кільцю не перевищуватиме однієї години.

Віце-прем`єр зазначив, що запуск електрички дасть змогу розвантажити на 40% пасажиропотоки основних ліній метрополітену.

Для функціонування електрички планується закупити 10 потягів, 4 з яких буде куплено Київською міською державною адміністрацією.

Б.КОЛЕСНІКОВ зазначив, що технічний потенціал електрички дасть змогу перевозити майже 200 тис. чоловік за добу, проте, за прогнозами КМДА, пасажиропотік на лінії становитиме від 65 до 100 тис. чоловік за день.

Він також зазначив, що сьогодні уряд спільно з КМДА опрацьовує економічну схему роботи лінії, зокрема, можливість впровадження єдиного квитка, оскільки залізничне кільце буде зв`язане з діючими станціями метрополітену.

«Ми плануємо як це узгодити з метрополітеном. Як узгодити з єдиним квитком. Поки що немає чіткої економічної моделі, але технічна концепція готова», - сказав віце-прем`єр, зазначивши при цьому, що ціна квитка для проїзду в електричці становитиме від 2 до 3 грн.

Б.КОЛЕСНІКОВ також додав, що в рамках проекту на облаштування наземної інфраструктури міської електрички Мінфін планує виділити в цілому близько 180 млн. грн., зокрема на перший етап – 47 млн. грн., на другий етап – близько 140 млн. грн.

Довідка УНІАН. Проект «Міська електричка» запущений у вересні 2009 року і на сьогодні об`єднує станції «Троєщина-Київ-Петрівка». До вересня цього року передбачається, що лінія обслуговуватиме 12 станцій: «Дарниця», «Лівобережна», «Троєщина», «Київ-Петрівка», «Сирець», «Рубежівська», «Борщагівка», «Київ-Волинський», «Караваєві дачі», «Київ-Пасажирський», «Видубичі» і «Лівий берег».

На другому етапі на лінії буде відкрито ще 7 станцій: «Київська Русанівка», «Відрадний», «Київ-Дніпровський», «Оболонь», «Зеніт», «Вишгородська» і «Либідська».

Другу чергу планується запустити до травня 2012 року.