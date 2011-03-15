МЗС рекомендує українцям утриматися від подорожей до Ємену

Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України утриматися від подорожей до Республіки Ємен.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

Він зазначив, що ситуація в Ємені погіршується. Зокрема, 13 березня під час демонстрацій в місті Сана поліцейські застосовували вогнепальну зброю та сльозогінний газ проти протестуючих, в результаті чого було поранено понад 100 осіб.

«У зв’язку з цим Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України утриматись від подорожей до Ємену найближчим часом до повної стабілізації ситуації в цій країні», - сказав О.ДИКУСАРОВ.

За словами речника, на консульському обліку в Ємені перебувають всього 9 громадян України. Проте українськими дипломатами встановлено зв’язок із 90 громадянами України, які перебувають в цій країні. За даними МЗС України, ніхто з громадян України внаслідок ситуації в Ємені не постраждав.

Як повідомлялося, у Ємені тривають протести проти Президента Алі Абдулли САЛЕХА, який править Єменом більше 30 років. Він відмовляється піти з посади, як того вимагають маніфестанти.