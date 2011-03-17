Перший корабель з китайською гречкою привезе 504 тонни

Прибуття до України першого судна з 504 тоннами китайської гречки очікується 5 квітня.

Про це УНІАН повідомили в Державній продовольчо-зерновій корпорації України.

«Перше судно «MSC Beryl» з 504 тоннами гречаної крупи на борту відбуло з порту Далянь 9 березня 2011 року і, як очікується, увійде до порту Одеси 5 квітня 2011 року», – говориться в повідомленні корпорації.

В цілому в рамках контракту торгового підрозділу «Державної продовольчо-зернової корпорації України» ТОВ «Хліб Інвестбуд» з компаніями Китайської Народної Республіки (за підтримки дипломатичного торгового представництва України) в країну буде поставлена гречана крупа китайського походження в обсягу 2000 тонн у березні та ще 2000 тонн – у квітні 2011 року.

Згідно з досягнутими домовленостями з ТОВ «Агротрейд», здійснена закупівля 600 тонн гречаної крупи в Харківській області. Станом на 15 березня ц.р. на одну з торгових баз у Києві поставлено 420 тонн, із яких 116 тонн реалізовано через роздрібні мережі та ярмарки столиці.

Як повідомляв УНІАН, Україна має намір ввезти з Китаю 20 тис. тонн гречаної крупи. Згідно з попередніми підрахунками, відпускна ціна на китайську гречку в Україні становитиме 10-11 грн./кг.

Разом з тим, міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК попереджає, що куплена в Китаї гречка відрізнятиметься від тієї, до якої звикли українці. «Зрозуміло, що ця гречка відрізнятиметься, але не тому, що вона кормова, а тому що це інші сорти гречки. До того ж, ми підходимо до цього питання зважено і побачимо за першою партією, чи сприйме наш споживач цю продукцію. Потім робитимемо висновки», – сказав міністр.

Він також відзначив, що гречку Україна купує в Китаї не для того, щоб покрити її дефіцит, а для того, щоб зменшити ціни на неї на українському ринку.