Азаров обіцяє підтримку оперному мистецтву

Прем‘єр-міністр України Микола АЗАРОВ обіцяє надавати підтримку оперному мистецтву.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це прем’р сказав під час зустрічі з відомим оперним співаком Дмитром ХВОРОСТОВСЬКИМ.

«Ми намагаємося підтримувати оперне мистецтво в Україні і, напевно, нам це вдається, оскільки є багато відомих великих артистів і прекрасні оперні театри у Києві, Львові, Одесі. Але водночас це зобов’язує нас до ще більшої підтримки оперного мистецтва, оскільки воно прославляє Україну», - наголосив М.АЗАРОВ.

У свою чергу Д.ХВОРОСТОВСЬКИЙ зазначив, що Україна – це світова кузня співаків, практично всі радянські та пострадянські співаки були з України, або мали українське коріння, або навчалися співати в Україні, або просто мали українські прізвища. Він додав, що частина його сім‘ї мешкає в Україні. «Я вважаю, що саме завдяки українському корінню я і заспівав», - підкреслив він

«Не можна губити класику, це особлива система цінностей, виховання, культури, яку необхідно зберігати у сучасному світі», - додав оперний співак

Крім того, він подякував М.АЗАРОВУ за підтримку фестивалю «Сходи до неба».