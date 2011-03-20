Завтра очікується деяке потепління

На завтра по Україні синоптики прогнозують незначне потепління.

Як повідомили УНІАН у Гідрометцентрі, 21 березня буде мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, у південній частині північно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, у південній частині та на Закарпатті місцями 1-3° тепла; вдень в Україні 4-9° тепла, в Криму і на Закарпатті до 12° тепла; в Карпатах вночі 5-10° морозу, вдень 0-5° морозу.

У Київській області завтра мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень 4-9° тепла, у столиці температура вночі 1-3° морозу, вдень 5-7° тепла.