Семеро українських моряків арештовані в Греції

Семеро громадян України арештовані в Греції за підозрою в контрабанді сигарет, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на берегову охорону Греції.

Українці входили до складу екіпажа судна Adelaida під прапором Коморських островів, яке було затримано в афінській гавані Пірей на шляху до Чорногорії. На судні було виявлено більше шести тисяч коробок з сигаретами, які, як заявляє грецька влада, є контрабандою і не мають належним чином оформлених супровідних документів.

Крім того, суднова документація прострочена, і судно не має права плавати під прапором Коморських островів, уточнює берегова охорона.

Раніше за звинуваченням у контрабанді сигарет були затримані два інших українських екіпажу. Вісім моряків судна "Розвідники" перебувають під вартою з 17 лютого, а шестеро членів екіпажу судна Tomco були відпущені під заставу і чекають суду в Греції.