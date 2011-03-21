«Пузату хату» оголосили банкрутом

Ресторан "Пузата хата" - банкрут. Як повідомляє ТСН, таке рішення 9 березня виніс Господарський суд Києва стосовно товариства з обмеженою відповідальністю, яке володіє мережею ресторанів.

Як повідомлялося, у листопаді 2010 року Господарський суд Києва позбавив Укрсоцбанк права на заставу у вигляді приміщення мережі ресторанів "Пузата хата" по вул. Басейній у Києві.

Раніше "Пузата хата" перестала належним чином обслуговувати кредити Укрсоцбанку.

Після цього Укрсоцбанк заявив, що підозрює власників мережі ресторанів "Пузата хата" у шахрайстві, пов`язаному з виведенням активів, які перебувають у заставі.

Нагадаємо, що суд почав банкрутство "Пузатої хати" у лютому 2010 року.

Мережа фаст-фудів "Пузата хата" заснована в 2003 році, перший ресторан був відкритий 16 жовтня в Києві на вулиці Басейна,1/2-а.