В Україні надрукували першу «зелену» газету

Друк англомовного тижневика Kyiv Weekly переведено на папір вторинної переробки, повідомили УНІАН у прес-службі холдингу «Еволюшен Медіа».

Таким чином газета ініціювала в Україні кампанію у сфері періодичної преси, метою якої є забезпечення раціонального використання світових природних ресурсів і скорочення глобального рівня забруднення навколишнього середовища.

«Ми запрошуємо всіх видавців друкованих ЗМІ в Україні послідувати нашому прикладу й перевести друк своїх видань на папір вторинної переробки. Ми просимо читачів газет і журналів не викидати їх після прочитання, а здавати в пункти прийому макулатури, щоб берегти від вирубки ліси – зелені легені планети, що все більше скорочуються», - говорить генеральний директор холдингу «Еволюшен Mедіа” Юлія ЛИТВИНОВА.

*** Тижневик Kyiv Weekly видається в Києві з 2001 року. Разовий тираж 25 тис. екземплярів розповсюджується в Україні та за кордоном. Починаючи з №10(420) від 11 березня 2011 року, газета друкується на папері вторинної переробки й забезпечена логотипом зеленого кольору «Printed on recycled paper».

Холдинг «Еволюшен Медіа» є видавцем тижневиків «Коментарі:», Weekly.UA, Kyiv Weekly, Інтернет-порталів Comments.ua і UGMK.info, а також фотоінформації агентства PHL.