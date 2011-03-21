Українські військові літаки готові вирушити до Лівії

У Повітряних cилах Збройний сил України підготовлено літаки Іл-76МД та Ан-26 “Віта” до виконання гуманітарної місії з евакуації громадян України з Лівії.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та зв’язків із засобами масової інформації Міністерства оборони України, військово-транспортний літак та екіпаж Іл-76МД перебуває на аеродромі базування у Мелітополі в готовності у будь-який час доби виконати поставлене завдання.

На Вінниччині, на аеродромі Гавришівка, у готовності виконати гуманітарну місію з евакуації громадян України з Лівії перебуває й екіпаж санітарного літака Повітряних Сил ЗС України Ан-26 “Віта”.

Також у повній готовності перебуває бригада аеромедичної евакуації. Бригада укомплектована висококваліфікованими медичними фахівцями, необхідним комплектом лікарських засобів, медичною апаратурою та обладнанням для надання невідкладної медичної, у тому числі хірургічної, допомоги.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧА указом від 21 березня 2011 року ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 березня 2011 року “Про гуманітарну місію України у зв’язку із ситуацією у Великій Соціалістичній Народній Лівійській Арабській Джамагирії” щодо з евакуації громадян України з Лівії.