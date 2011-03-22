Ведмеді у прикарпатських готелях одержать додаткові метри?

На Прикарпатті керівників туристичних підприємств, які утримують диких тварин, притягнуто до адміністративної відповідальності.

Про це сьогодні УНІАН повідомили в Державній екологічній інспекції в Івано-Франківської області.

За наданою інформацією, за дорученням Міністерства охорони навколишнього природного середовища України комісія з представників екологічної інспекції, лісового і мисливського господарства, національного природного парку «Гуцульщина» та інших служб перевірила утримання тварин у неволі у готельно-розважальних комплексах „Байка” та „Легенда Карпат”.

За відсутність дозволів на утримання диких тварин у неволі комісія вирішила керівників цих підприємств притягнути до адміністративної відповідальності. Справи передано до Косівського районного суду.

Також видано відповідні приписи для отримання дозволів про утримання диких тварин в неволі (дозвіл на ведмедів має надати Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, а на інших тварин - Управління охорони навколишнього природного середовища в Івано-Франківській області).

На даний час керівники названих підприємств звернулися до відповідних інстанцій для отримання необхідних дозволів. Комісія також видала припис щодо розширення вольєрів та поліпшення умов утримання тварин.

Як повідомяли деякі ЗМІ, у готельно-розважальних комплексах „Байка” та „Легенда Карпат” як розвагу для туристів у неволі утримують бурих ведмедів, вовків, лисицю, єнота та птахів. Тварини мешкають у тісних клітках, виглядають гнітюче, голодні та виснажені спрагою.