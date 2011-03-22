Добкін: якщо не зможе Лівія, знайдеться інший покупець

Харківське державне авіаційне виробниче підприємство може знайти іншого покупця на літаки Ан-74ТК-200С, які підприємство виготовляє для Лівії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції сказав голова Харківської обласної державної адміністрації Михайло ДОБКІН.

Він зауважив, що один літак уже майже готовий, однак на сьогодні Лівія навряд чи зможе вести переговори про його покупку.

«Якщо не зможе Лівія, то знайдеться інший покупець», - наголосив М.ДОБКІН.

Він додав, що на сьогодні «є певні контакти» з країнами, до яких Харківський авіазавод постачав літаки раніше, зокрема з Азербайджаном, Туркменією, Таджикистаном, Росією та деякими компаніями на внутрішньому ринку України.

«Я вважаю, що наш авіазавод робить високоліквідну продукцію, на яку знайдеться покупець», - підкреслив М.ДОБКІН.