Євро на міжбанку набирає обертів

У понеділок Нацбанк на ринок не виходив

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися триваючим плавним зниженням котирувань – 7,9525/7,9580 грн./дол. Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,ціни на російську валюту піднялися – 0,2825/0,2828, котирування з євро-гривні пішли вгору – 11,3240/11,3340. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують зростати – 1,4240/1,4242 (понеділок — 1,4167/1,4169). У понеділок Нацбанк на ринок не виходив.

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