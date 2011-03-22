Пенсіонерка використала дітей, щоб перевезти контрабандні сигари з Куби

Пенсіонерка, яка супроводжувала групу дітей з Куби, використала їх для провезення партії контрабандних сигар.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної митної служби України, цей випадок виявили працівники митниці в пункті пропуску «Бориспіль».

Наша співвітчизниця, пенсіонерка, яка є особою, що відповідає за групу з 18 дітей віком від 10 до 16 років, котрі поверталися з Куби через Францію, разом з дітьми обрала проходження митного контролю в режимі «зелений коридор», де не передбачено наявність у пасажирів предметів, переміщення яких через митний кордон України обмежено або заборонено.

Проте під час митного контролю особистих речей пасажирів на рентген-апараті у дітей було виявлено 223, а у супроводжуючої громадянки 50 штук сигар.

Сигари з маркуванням та без нього знаходились в дорожніх валізах неповнолітніх пасажирів, поверх особистих речей.

В другому випадку 300 сигар без маркування, запакованих у поліетиленові пакети (по 50 штук у кожному), було виявлено у громадянки України, дитячої виховательки лікувально-оздоровчого центра, яка прилетіла цим же авіарейсом з Франції. Вона також обрала своїми діями проходження митного контролю в режимі «зелений коридор».

Дані предмети знаходились в дорожній валізі пасажирки поверх особистих речей.

А в третьому випадку 325 сигар знаходилися ще у однієї нашої співвітчизниці, яка поверталася на батьківщину знову ж таки тим же авіарейсом. Дані предмети знаходились у дорожній валізі пасажирки.

В усіх трьох випадках складено протоколи про порушення митних правил за ознаками ст. 339 Митного кодексу України. Сигари вилучені.

Митна служба вкотре нагадує, що дані предмети при переміщенні через митний кордон підлягають обов’язковому декларуванню та обмежені до ввозу в Україну відповідно до законодавства.