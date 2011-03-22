Справа проти Кучми - атака «донецьких» на «недонецьких»?

Інформація окремих засобів масової інформації про порушення кримінальної справи проти колишнього Президента України Леоніда КУЧМИ у рамках розслідування справи про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе може бути відволікаючим маневром від справи проти екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Таку думку кореспонденту УНІАН висловив керівник Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир ФЕСЕНКО.

«Я б все ж почекав, чи буде реально висунуто звинувачення (Л.КУЧМІ — УНІАН), і чи фігурує там сам КУЧМА або якось інакше сформульовано. Але якщо щось подібне трапиться, то дві версії. Одна версія — це якийсь відволікаючий маневр для того, щоб відвернути увагу від справ проти ТИМОШЕНКО і перекрити їх іншою резонансною справою», - сказав В.ФЕСЕНКО.

На його думку, у такому разі справу проти екс-Президента може бути відкрито, але через певний час закрито у зв`язку з відсутністю доказів.

«Другий варіант — це спроба атаки донецької частини оточення Президента (Віктора ЯНУКОВИЧА - УНІАН) на недонецьку. КУЧМА в цьому випадку начебто обхідний варіант, непрямий об`єкт атаки. Це демонстрація того, що потім можуть ударити і по більш серйозних фігурантах, які зараз знаходяться в оточенні Президента», - підкреслив політолог.

Водночас В.ФЕСЕНКО не виключив, що інформація про справу проти Л.КУЧМИ може бути самопіаром першого заступника генерального прокурора Рената КУЗЬМІНА.

«Хоча за теперішніх часів такого роду резонансні справи без санкції самого генпрокурора навряд чи можливі», - відзначив В.ФЕСЕНКО.

Як повідомило у понеділок, 21 березня, агентство УНН (Українські національні новини) з посиланням на джерела, наближені до ГПУ, «Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу проти Президента України (1994-2005 рр.) Леоніда КУЧМИ у справі щодо вбивства журналіста Георгія Гонгадзе”.

Згідно з повідомленням джерела в Генпрокуратурі, кримінальну справу проти Л.КУЧМИ порушено “за підозрою в організації вбивства журналіста Георгія Гонгадзе”.

Водночас в ГПУ УНІАН не підтвердили і не спростували цю інформацію.

«У прес-службі немає такої інформації. Ми її не підтверджуємо і не спростовуємо», - сказав УНІАН начальник прес-служби Генпрокуратури Юрій БОЙЧЕНКО.

Перший заступник генерального прокурора Р.КУЗЬМІН у телефонній розмові з кореспондентом УНІАН на запитання, чи дійсно Генпрокуратура порушила кримінальну справу щодо екс-президента, відповів: «Ви ж знаєте телефон прес-служби, з цими питаннями звертайтеся до неї».