У Києві - чергове рейдерське захоплення?

Власник київського офісного центру «Євразія» заявляє про спробу його рейдерского захоплення

Київ. 22 березня. УНІАН. На офісний центр «Євразія» (Київ, вул. Жилянська, 75) була зроблена спроба рейдерского захоплення. Про це повідомив УНІАН генеральний директор компанії - власника офісного центру – ТОВ «ГМСІ» Олег ДРЮКОВ.

За його інформацією, спроба рейдерского захоплення була проведена із застосуванням судових рішень, винесених на підставі неправдивих даних. Зокрема, за словами гендиректора ТОВ «ГМСІ», Господарський суд Києва своєю ухвалою від 15 березня ц.г. заарештував будову офісного центру «Євразія» в забезпечення позову одного з банків до власника офісного центру – ТОВ «ГМСІ» (Україна). Згідно повідомленню, арешт накладений в рамках стягнення близько 1,46 млрд. грн. штрафних санкцій за нібито порушення ТОВ «ГМСІ» умов договору застави корпоративних прав між банком і компанією, правонаступником якого є ТОВ «ГМСІ». Слухання справи по суті призначене на 22 березня т.г. В той же час, за інформацією О.Дрюкова, дія даного договору припинена ще в липні 2008 р., а банк виключив з «Державного реєстру обтяжень» долю в розмірі 100% у статутному капіталі ТОВ «ГМСІ».

Він також повідомив, що на сьогодні дане визначення госпсуду оскаржене керівництвом «ГМСІ» в апеляційній інстанції, а також направлені заяви в Генеральну прокуратуру, прокуратури Києва і Голосіївського району про порушення кримінальної справи за викрадання чужого майна організованою злочинною групою, а також про винесення свідомо незаконного судового рішення.