Суд звільнив ще одного учасника податкового Майдану

Апеляційний суд Києва звільнив на підписку про невиїзд одного з учасників акції протесту підприємців проти Податкового кодексу Олександра ЗАПЛАТКІНА.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Коаліції учасників Помаранчевої революції.

Представник КУПР зауважив, що сьогодні на своєму засіданні Апеляційний суд столиці ухвалив рішення про зміну для О.ЗАПЛАТКІНА запобіжного заходу з тримання під вартою на взяття підписки про невиїзд.

У КУПРі зазначили, що цю інформацію їм надав адвокат О.ЗАПЛАТКІНА. При цьому сам затриманий не був присутній на судовому засіданні.

Як повідомляв УНІАН, 9 березня Голосіївський районний суд Києва ухвалив рішення ще на один місяць подовжити строк перебування під вартою активіста “податкового Майдану” О.ЗАПЛАТКІНА. Його підозрюють у пошкодженні державного майна під час "податкового Майдану".