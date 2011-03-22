Вибух у київському супермаркеті: міліція має дві версії
19:01, 22 березня 2011Суспільство
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Інформація столичного главку
Вибух, що стався сьогодні вдень в одному з київських супермаркетів, могли спричинити небезпечний побутовий предмет або саморобний вибуховий пристрій.
Про це УНІАН повідомили у столичному главку міліції
Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Києві о 15.06 у торговому центрі «Бі-маркет» на вул. Лебедєва-Кумача, стався вибух. Вибух стався у камері для зберігання речей покупців. Внаслідок вибуху було пошкоджено лише частину конструкції цієї камери схову.
Жертв і потерпілих немає.
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