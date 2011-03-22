Вибух у київському супермаркеті: міліція має дві версії

Вибух, що стався сьогодні вдень в одному з київських супермаркетів, могли спричинити небезпечний побутовий предмет або саморобний вибуховий пристрій.

Про це УНІАН повідомили у столичному главку міліції

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Києві о 15.06 у торговому центрі «Бі-маркет» на вул. Лебедєва-Кумача, стався вибух. Вибух стався у камері для зберігання речей покупців. Внаслідок вибуху було пошкоджено лише частину конструкції цієї камери схову.

Жертв і потерпілих немає.