Зять Черновецького живе за кордоном і повертатися не планує
СБУ передала справу до прокуратури
Зять Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО Вячеслав СУПРУНЕНКО живе за кордоном і повертатися до України не планує.
Про це повідомляє сайт LB.ua з посиланням на власні джерела в Блоці Леоніда Черновецького.
«Люди, близькі до сім`ї, кажуть, що Вячеслав СУПРУНЕНКО разом з дружиною Крістіною ЧЕРНОВЕЦЬКОЮ останні місяці живуть за кордоном, і повертатися до України поки що не планують», - йдеться в повідомленні.
Разом з тим наголошується, в ЗМІ з`явилася інформація про те, що Служба безпеки України підготувала й передала в прокуратуру Києва матеріали за фактом привласнення об`єктів комунальної власності структурами, близькими до В.СУПРУНЕНКА – зятя мера Києва Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.
Як повідомляв УНІАН, газета «Сегодня» (№62 від 21 березня) з посиланням на джерела в СБУ написала, що Служба безпеки України підготувала і передала в прокуратуру столиці матеріали за фактом привласнення структурами, близькими до зятя мера Києва Вячеслава СУПРУНЕНКА, об`єктів комунальної власності.
Раніше тижневик «Дзеркало тижня» опублікував схеми розбазарювання землі і власності міста оточенням мера.