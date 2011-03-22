Зять Черновецького живе за кордоном і повертатися не планує

Зять Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО Вячеслав СУПРУНЕНКО живе за кордоном і повертатися до України не планує.

Про це повідомляє сайт LB.ua з посиланням на власні джерела в Блоці Леоніда Черновецького.

«Люди, близькі до сім`ї, кажуть, що Вячеслав СУПРУНЕНКО разом з дружиною Крістіною ЧЕРНОВЕЦЬКОЮ останні місяці живуть за кордоном, і повертатися до України поки що не планують», - йдеться в повідомленні.

Разом з тим наголошується, в ЗМІ з`явилася інформація про те, що Служба безпеки України підготувала й передала в прокуратуру Києва матеріали за фактом привласнення об`єктів комунальної власності структурами, близькими до В.СУПРУНЕНКА – зятя мера Києва Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

Як повідомляв УНІАН, газета «Сегодня» (№62 від 21 березня) з посиланням на джерела в СБУ написала, що Служба безпеки України підготувала і передала в прокуратуру столиці матеріали за фактом привласнення структурами, близькими до зятя мера Києва Вячеслава СУПРУНЕНКА, об`єктів комунальної власності.

Раніше тижневик «Дзеркало тижня» опублікував схеми розбазарювання землі і власності міста оточенням мера.