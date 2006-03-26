Єхануров віддає первагу грошам

Юрій ЄХАНУРОВ прогнозує, що до червня цього року Україна перейде на грошову форму розрахунків за туркменський газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр заявив спілкуючись з журналістами на виборчій дільниці №42 ТВО 218 в Києві.

«Фактично ми переходимо вже сьогодні на нормальний експорт продукції в Туркменістан. Ще трішечки і ці системи заліків-перезаліків - все - ми їх вже завершуємо. Я вважаю, що впродовж десь трьох місяців ми повністю перейдемо на грошові розрахунки», - сказав прем’єр.

Прем’єр повідомив, що вчора Президент України Віктор ЮЩЕНКО та Президент Туркменістану Сапармурат НІЯЗОВ провели переговори, на яких обговорювалися питання поставок в Україну туркменського газу та візиту президента Туркменістану до України.

Як повідомив прем’єр, планується, що С.НІЯЗОВ відвідає Україну у першому півріччі цього року. Остаточно дата візиту буде узгоджуватися після повернення Президента Туркменістану з Китаю (7-8 квітня).

«Це буде в першому півріччі цього року. Будемо уточнювати дату», - сказав прем’єр. Прем’єр-міністр зазначив також, що на даний момент борг України Туркменістану за газ не перевищує місячної сплати за контрактами, назвавши цей борг поточним. Він також повідомив, що на даний момент йде остаточне узгодження квот товарних поставок в рахунок боргу України. Він відзначив, що до кінця цього місяця НВО імені Фрунзе завершить будівництво об’єктів підземної інфраструктури міста Ашгабат. Він відзначив, що на сьогодні Туркменістан заборгував українським будівельникам 30 млн. доларів.