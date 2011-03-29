Суд залишив за гратами трьох членів «Тризуба»
16:26, 29 березня 2011Суспільство
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Справа про підпал райкому КПУ в Запоріжжі
Сьогодні суд Комунарівського району Запоріжжя відмовився звільнити з-під варти – випустити на підписку про невиїзд трьох членів ВО «Тризуб», обвинувачених у підпалі приміщення Комунарівського райкому КПУ в Запоріжжі.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалила в ході першого судового засідання у справі суддя Юлія ІВАНІНА.
Таким чином, Ігор ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ, Артем ЦИГАНОК і Віктор ДАВИДЕНКО, незважаючи на численні клопотання й поручительства, зокрема зі сторони народних депутатів, залишаються під вартою як мінімум до початку судового процесу – початку розгляду справи по суті, яке призначено на 13 квітня.
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