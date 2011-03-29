Суд залишив за гратами трьох членів «Тризуба»

Сьогодні суд Комунарівського району Запоріжжя відмовився звільнити з-під варти – випустити на підписку про невиїзд трьох членів ВО «Тризуб», обвинувачених у підпалі приміщення Комунарівського райкому КПУ в Запоріжжі.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалила в ході першого судового засідання у справі суддя Юлія ІВАНІНА.

Таким чином, Ігор ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ, Артем ЦИГАНОК і Віктор ДАВИДЕНКО, незважаючи на численні клопотання й поручительства, зокрема зі сторони народних депутатів, залишаються під вартою як мінімум до початку судового процесу – початку розгляду справи по суті, яке призначено на 13 квітня.