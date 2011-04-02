Кабмін продасть до 25% акцій Нафтогазу, але не Газпромові

Ухвалено продати до 25% акцій НАК "Нафтогаз України", повідомив міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Бойко.

"У нас справді є принципове рішення про те, що до 25% акцій "Нафтогаза" продати", - сказав міністр в ефірі телеканалу "Інтер". Проте він зазначив, що це дуже масштабний проект. "Проект дуже масштабний, я не думаю, що ми його закінчимо до кінця року. Але до середини наступного року це реально", - сказав Ю.Бойко.

За його словами, влада розраховує одержати за міноритарний пакет акцій "Нафтогазу", за найпесимістичнішими прогнозами, 5-6 мільярдів доларів.

Бойко також відкинув припущення, що російський "Газпром" може купити ці акції "Нафтогазу" на біржі для злиття з українською компанією. "Це неможливо", - сказав міністр.

Президент України Віктор Янукович минулого тижня заявив, що не виключає часткової приватизації "Нафтогазу" для оптимізації його роботи, зауважує РІА "Новости". Голова "Нафтогазу" Євген Бакулін на початку березня говорив, що компанія може провести IPO в 2012-2013 роках.