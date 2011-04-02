Із хабарем у 120 тис. доларів затримали голову райадміністрації

10:22, 02 квітня 2011
Суспільство
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Повідомляє Львівське ГУ МВС

У Львівській області під час одержання хабара затримано голову Турківської районної державної адміністрації.

Про це повідомив УНІАН начальник Відділу зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Львівській області Денис ХАРЧУК.

За його словами, голова РДА вимагав хабар у розмірі 120 тис. дол. за вирішення «земельного питання». Посадовця було затримано вчора, 1 квітня, «на гарячому».

Крім того, за даними Д.ХАРЧУКА, разом із головою Турківської РДА було затримано ще ряд посадовців цієї райдержадміністрації.

 

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