Із хабарем у 120 тис. доларів затримали голову райадміністрації
10:22, 02 квітня 2011Суспільство
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Повідомляє Львівське ГУ МВС
У Львівській області під час одержання хабара затримано голову Турківської районної державної адміністрації.
Про це повідомив УНІАН начальник Відділу зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Львівській області Денис ХАРЧУК.
За його словами, голова РДА вимагав хабар у розмірі 120 тис. дол. за вирішення «земельного питання». Посадовця було затримано вчора, 1 квітня, «на гарячому».
Крім того, за даними Д.ХАРЧУКА, разом із головою Турківської РДА було затримано ще ряд посадовців цієї райдержадміністрації.
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