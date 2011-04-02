Тігіпко сподівається легалізувати зарплати на 60-70 млрд. грн

Фонд заробітної плати в України після ухвалення закону про легалізацію зарплат може зрости щонайменше на 60-70 млрд. грн. - до 440-450 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив віце-прем’єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО журналістам у Варшаві, де він у ході дводенного візиту вивчав польський досвід проведення реформ.

За словами С.ТІГІПКА, відповідний законопроект, який має створити умови для легалізації зарплати, буде презентовано у понеділок, 4 квітня.

„Можна отримати збільшення легальної заробітної плати приблизно на 60-70 млрд. грн.”, - сказав С.ТІГІПКО, але не надав більше деталей про те, яким чином влада планує добитися легалізації зарплат.

Віце-прем’єр назвав виплату зарплат у “конвертах” великою проблемою України, котра, серед іншого, призводить до зростання дефіциту Пенсійного фонду.

С.ТІГІПКО зауважив, що 2,5 млн. із 14,4 млн. українців, які платять внески до соціальних фондів, оплачують їх із мінімальної зарплати.

За його словами, у найкращому випадку легалізація може призвести до збільшення фонду зарплати та зростання надходжень до Пенсійного фонду на 20-25%, бюджет яких зараз становить близько 380 млрд. тa 200 млрд. грн. відповідно.

Він додав, що урядовці під час підготовки законопроекту про легалізацію зарплат вивчали досвід низки держав Східної Європи, які входять в ЄС, зауваживши, що Україна не зможе запровадити польську модель.

„Вони змогли вирішити це в першу чергу економічними стимулами, які почали працювати: другий рівень пенсійної системи (...), проведення реформи охорони здоров’я (...) На жаль, у нас ні першого, ні другого немає”, - сказав С.ТІГІПКО.

Як повідомляв УНІАН, за даними голови Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталії КОРОЛЕВСЬКОЇ, в Україні "в конвертах" виплачується близько 120 млрд. грн. зарплат.

Головною причиною виплати нелегальних зарплат депутат назвала майже 40% податкове навантаження на фонд заробітної плати, яке, за її даними, є одним із найвищих у Європі.