Янукович доручив реформувати митницю і податкову

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сподівається на те, що механізм автоматичного відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) до кінця 2011 року працюватиме максимально ефективно.

Як повідомляється на офіційному сайті глави держави, про це він заявив під час виступу на презентації концепції "Інвестиційна реформа".

«Вже зараз упроваджено автоматичне відшкодування ПДВ. Ми запропонували систему, але вона ще не запрацювала належним чином. Сподіваюся, до кінця року вона запрацює на повну потужність, і ми дійсно створимо той механізм, яким користуватимемося, і на який вже не буде нарікань платників податків» , - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Крім того, Президент зазначив, що у бізнесу на сьогодні залишається низка проблемних питань, які необхідно вирішувати, зокрема, це реформування спрощеної системи оподаткування малого бізнесу, перевірки підприємців, затримки при проходженні товарів через митницю, незаконні звільнення від митного контролю, недостатня протидія контрабанді.

“З метою усунення всіх цих проблем, я вже доручив уряду невідкладно підготувати й затвердити програму реформування діяльності Державної митної служби та Державної податкової служби”, - сказав Президент.

Як повідомляв УНІАН, автоматичне відшкодування ПДВ в Україні передбачено Податковим кодексом і почалося з березня 2011 року. У березні Державна податкова служба України визначила 24 підприємства, що мають право на автоматичне відшкодування ПДВ. Сума заявленого до відшкодування податку становить 496,3 млн. грн.