Чоловік задушив коханку та зґвалтував її доньку

У Роменському районі Сумської області міліція затримала 26-річного чоловіка за підозрою у вбивстві 39-річної жінки та зґвалтуванні її 17-річної дочки.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у СЗГ УМВС України в Сумській області, чоловік на запрошення жінки прийшов до неї додому «попити пива». Між коханцями виникла сварка, в результаті якої чоловік схопив жінку за горло і задушив. Потім він зґвалтував 17-річну дочку господині будинку і пішов додому.

Наразі підозрюваний перебуває в слідчому ізоляторі. Проти нього порушено кримінальну справу за статтею 115 (вбивство), ст. 152 і ст. 153 (зґвалтування неповнолітньої неприродним способом) Кримінального кодексу України.