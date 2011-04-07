У Донецьку ще 5 захворювань дітей кишковою інфекцією

Сьогодні в Донецьку було зареєстровано 5 нових випадків захворювання гострою кишковою інфекцією дітей раннього віку, які споживали продукцію дитячої молочної кухні, загальна кількість хворих досягла тепер 56 осіб.

Про це УНІАН повідомили у Донецькій обласній санітарно-епідеміологічної станції.

Згідно з повідомленням, із 56 хворих дітей, 17 – були виявлені активно. Діти госпіталізовані в дитячі інфекційні відділення Центральної міської клінічної лікарні № 1 і міськлікарні № 21, де здійснюється їхнє обстеження і лікування в повному обсязі.

Епідеміологи відзначають, що у 26 дітей захворювання протікає в легкій формі, а у 30 - середньої тяжкості, в цілому простежується позитивна динаміка клінічного стану хворих.

З урахуванням виписаних пацієнтів, які вже одужали, у стаціонарах лікарень залишаються 48 дітей.

В облСЕС повідомили УНІАН, що за попередніми висновками, причиною захворювання дітей стало зараження ротавірусом, фактор передачі інфекції - сир, виготовлений на дитячій молочній кухні з порушенням технології приготування. Можливим джерелом збудника інфекції могли бути працівники дитячої молочної кухні.

Остаточні висновки про причини виникнення захворювань будуть зроблені після завершення лабораторних досліджень, підкреслюється в повідомленні.

Протиепідемічні заходи, лабораторні дослідження тривають.

В області продовжує роботу комісія Міністерства охорони здоров`я України.