Янукович вручить відзнаки молодим науковцям
00:04, 15 квітня 2011Суспільство
2319 0
Повідомляє прес-служба
15 квітня, о 12.00 відбудеться урочиста церемонія вручення Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ відзнак лауреатам премії глави держави для молодих вчених та свідоцтв володарям грантів Президента для обдарованої молоді.
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, церемонія відбудеться в Адміністрації Президента України, за адресою: вул. Банкова, 11.
Акредитація представників ЗМІ проводиться до 10.00 15 квітня за тел.: 255-74-02, 255-63-18, 255-78-44.
Представники ЗМІ запрошуються на 11.00.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter