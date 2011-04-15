Янукович вручить відзнаки молодим науковцям

Повідомляє прес-служба

15 квітня, о 12.00 відбудеться урочиста церемонія вручення Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ відзнак лауреатам премії глави держави для молодих вчених та свідоцтв володарям грантів Президента для обдарованої молоді. Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, церемонія відбудеться в Адміністрації Президента України, за адресою: вул. Банкова, 11. Акредитація представників ЗМІ проводиться до 10.00 15 квітня за тел.: 255-74-02, 255-63-18, 255-78-44. Представники ЗМІ запрошуються на 11.00.

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