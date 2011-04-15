У Запоріжжі почався суд над групою рейдерів

14 квітня в Орджонікідзевському районному суді Запоріжжя почався попередній судовий розгляд кримінальної справи стосовно злочинної організації з 7 осіб, обвинувачених у здійсненні низки рейдерских захоплень майна підприємств і шахрайських заволодінь чужим майном на суму понад 36 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Запорізької області, за допомогою незаконних рішень третейського суду і шляхом підробки документів члени злочинної організації здійснили рейдерские захоплення держпідприємства «Запорізький авторемонтний завод», ВАТ «Мелітопольський пивоварний завод» і низки інших великих підприємств із метою незаконного заволодіння об`єктами нерухомості, що їм належать.

«Завданий злочинами збиток становив понад 36 млн. грн. І лише завдяки вжитим органами міліції й прокуратури заходам не допущено завдання збитків на суму ще понад 16 млн. грн.», - повідомили в прес-службі, зазначивши, що члени злочинної організації намагалися заволодіти грошовими коштами банків «УкрСиббанк», «Кредитпромбанк» і «МетаБанк».

На сьогоднішній день дії членів злочинної організації кваліфіковані, як скоєння злочинів, передбачених 1 ст.255, ч.4 ст.190, ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.2, 3 ст.358, ч.2 ст.366 Кримінального кодексу України.

З метою відшкодування завданих злочинною організацією збитків, накладено арешт на майно звинувачених на суму понад 36 млн. грн.