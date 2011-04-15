Україна проектуватиме космодром у Бразилії

Китай, Південна Корея і Бразилія зацікавлені в активізації співпраці з Україною, заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ після двосторонніх зустрічей з головою КНР Ху ЦЗІНЬТАО, прем`єр-міністром Республіки Корея Хванг-сик КІМОМ і президентом Бразилії Ділмою РУССЕФОМ.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів України.

М.АЗАРОВ зазначив, що під час двосторонніх зустрічей були досягнуті домовленості про реалізацію ряду конкретних проектів.

Зокрема, з керівництвом Бразилії обговорювався проект реалізації програми будівництва космодрому і здійснення запусків української ракети-носія «Циклон-4».

«Ми домовилися напрацювати цей проект до такого рівня, щоб у найстисліші терміни – буквально за рік-два – його реалізувати», - сказав М.АЗАРОВ

При цьому він зазначив, що Україна братиме участь в усьому комплексі заходів щодо будівництва космодрому.

«Україна братиме участь у проектуванні і будівництві космодрому - це ракетоносії, це спільні супутники, тобто Україна братиме участь у всьому комплексі робіт. Це надзвичайно велика робота на багато років», - додав прем`єр-міністр України.

Нагадаємо, що глава українського уряду М.АЗАРОВ перебуває з офіційним візитом у КНР, де, зокрема, бере участь у 10-му Боаоському економічному форумі.