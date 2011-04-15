Кабмін змінив перелік об’єктів, яким надається держхорона

Кабінет міністрів України внес зміни до переліку об’єктів, що підлягають обов’язковій охороні підрозділами Державної служби охорони (ДСО) при Міністерстві внутрішніх справ за договорами.

Відповідну постанову від 13 квітня № 415 оприлюднено на Урядовому порталі.

Підрозділами ДСО при МВС охороняються Національна телекомпанія, Національна радіокомпанія, державні телевізійні центри, будинки радіомовлення і звукозапису, будинки та приміщення, в яких розміщуються органи влади Криму.

Постановою передбачено, що визначення конкретних будинків та приміщень, в яких розміщуються органи влади Криму, що підлягають обов’язковій охороні підрозділами Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ, здійснюється головою Ради міністрів АРК.