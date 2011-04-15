Тернопільська облрада оголосила Рік Коновальця і Клима Савура

У Тернопільській області 2011 рік проголошено роком полковника армії Української народної республіки, голови проводу Організації українських націоналістів Євгена Коновальця та першого командира Української повстанської армії Клима Савура.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні рішення вчора ухвалили депутати Тернопільської обласної ради.

У рішенні, ухваленому за ініціативи фракції ВО «Свобода» вказано, що рік Є.Коновальця проголошується з нагоди 120-річчя від дня його народження. Облрада рекомендувала облдержадміністрації у двотижневий термін розробити та подати на затвердження список заходів із відзначення року Є.Коновалья та забезпечити їх фінансування. Загалом за це рішення проголосували 66 депутатів із 68 присутніх.

Водночас фракція Української народної партії виступила з ініціативою оголосити в області 2011 рік роком уродженця Збаража Дмитра Клячківського (більш відомий під псевдонімом Клим Савур – УНІАН), який був першим командиром УПА. Цього року виповнюється 100 років від дня його народження. Рішенням передбачено організацію різних заходів з метою вшанування пам’яті земляка. Це рішення депутати також підтримали 66 депутатів.