Опалення в Києві вимкнуть у понеділок

Опалювальний сезон у Києві завершиться 18 квітня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила перший заступник начальника Головного управління енергетики, енергоефективності та енергозбереження Олена МАЛЕЖИК сьогодні на розширеному засіданні колегії КМДА.

«Згідно з розпорядженням виконавчого органу Київради, 18 квітня буде завершено опалювальний сезон, і вже з 19 квітня розпочинаються роботи до наступного», - сказала О.МАЛЕЖИК.

У свою чергу голова КМДА Олександр ПОПОВ зазначив, що підготовка до нинішнього опалювального сезону розпочалася лише влітку минулого року, і з початком подачі тепла були деякі проблеми. Зокрема, було багато аварій, які призводили до припинення подачі опалення та гарячої води.

Тобто, сказав О.ПОПОВ, початок сезону був непростим. «Але сьогодні ми говоримо, що спільними зусиллями при професійній та активній роботі комунальних підприємств, які надають відповідні послуги, райадміністрацій, ми, в принципі, нормально закінчуємо опалювальний сезон», - підкреслив О.ПОПОВ.

Як нагадав на засіданні колегії виконуючий обов’язки начальника Головного управління житлового господарства Сергій КРУШАНОВСЬКИЙ, опалювальний сезон розпочався 4 жовтня 2010 року подачею тепла до об’єктів соціальної сфери і 17 жовтня – у житлові будинки столиці. Він повідомив, що лише за період до 15 листопада відбулося 839 поривів тепломереж, з яких 755 на мережах “Київенерго”. Загалом за весь період опалювального сезону зафіксовано 2 тис. 398 аварій, з яких близько 1700 – на мережах “Київенерго” і 366 – на мережах “Київводоканалу”.

Як інформувалось на колегії, найбільше аварій протягом цього опалювального сезону трапилось на житлових масивах: Борщагівка, Троєщина та Біличі.