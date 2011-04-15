Пшонка похвалився: з початку року на корупції впіймали 25 високопосадовців

З початку року в Україні порушено 25 кримінальних справ стосовно високопосадовців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у Вінниці повідомив генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА.

За його словами, з порушених цього року 25 справ проти високопосадовців, 15 уже направлено до суду.

«Корупція не має політичних кольорів. Сьогодні до кримінальної відповідальності за вчинення службових злочинів притягуються високопосадовці - представники нинішньої влади: ПРЕСНЕР (колишній заступник міністра навколишнього природного середовища Борис ПРЕСНЕР), РУДЬ (екс-начальник Держінспекції з контролю за цінами Тетяна РУДЬ), БОНДАР (колишній міністр транспорту та зв’язку Віктор БОНДАР), АДАМОВИЧ (директор департаменту тимчасового адміністрування фінансово-кредитних установ Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг Віктор АДАМОВИЧ), ЖУК (колишній заступник голови Держкомітету ветеринарної медицини Олександр ЖУК). Це кримінальні справи останніх місяців», - повідомив В.ПШОНКА.

За його словами, високопосадовці завдали державі збитків на суму майже 2,5 млрд. грн., з яких понад 500 млн. грн. уже відшкодовано у держбюджет.

«Ураховуючи заподіяння державі вказаними злочинами, я маю на увазі високопосадовцями, матеріальної шкоди на суму майже 2,5 млрд. грн., органи прокуратури в період розслідування кримінальних справ приймають і подають позови до суду про повернення цих коштів до держави. Уже судами вирішено до повернення цих коштів на суму більше 500 млн. грн.», - повідомив В.ПШОНКА.

Він підкреслив, що органи прокуратури намагаються не тільки притягнути до кримінальної відповідальності посадовців, а й повернути ці кошти державі. «І це є реальною боротьбою з корупцією», - сказав генпрокурор.