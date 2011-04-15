В Одесі мають намір закрити санаторій «Лермонтовський»

В Одесі мають намір закрити найбільший санаторний-реабілітаційний комплекс «Лермонтовський», розташований на березі моря неподалік від центру міста.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося на екстрених профспілкових зборах більш як двохсот лікарів, медсестер і техперсоналу санаторію. У зборах взяли також участь місцеві депутати.

«Лермонтовський» закривають під приводом скорочення кількості путівок Фондом соціального страхування і Федерацією профспілок України.

Лікарі вважають незаконним рішення адміністрації «Лермонтовського» і ЗАТ «Укрпрофздравниця» про закриття санаторію, оскільки воно суперечить постанові Верховної Ради України «Про введення мораторію на ліквідацію, відчуження, перепрофілювання оздоровчих установ» від 17 березня 2009 року.

Як заявила на зборах лікар-кардіолог Тетяна СЛЕСАРЕНКО, учасники зборів також вважають незаконною вимогу адміністрації на чолі з Євгеном КОСОВЕРОВИМ до всіх фахівців подати заяви про звільнення з роботи за згодою сторін.

«З 15 січня адміністрація раптом припинила прийом на оздоровлення пацієнтів, а нас змусили написати заяви про відпустки за свій рахунок до квітня цього року. Зараз від фахівців вимагають подавати заяви про звільнення. Ми просимо представників влади, депутатів міської і обласної ради, розібратися в законності спроб ліквідації санаторію», - сказала Т.СЛЕСАРЕНКО.

Лікар здравниці Тетяна ГРАЧ наголосила, що «неправомірною є також спроба зміни статус цієї клінічної установи, розрахованої на реабілітацію тисяч пацієнтів в післяінфарктний і післяінсультний періоди».

У прийнятому на зборах зверненні на адресу керівництва України, Генеральної прокуратури, МВС, Федерації профспілок і місцевої влади персонал «Лермонтовського» заявляє, що санаторій закривають з метою незаконної приватизації землі, на якій він розташований. «Посадовцями робляться зусилля для захоплення 10-гектарного ділянки землі біля моря, відведення її під будівництво розважальних закладів та елітних будівель, що раніше мало місце на території збанкрутілих санаторіїв «Дружба», «Примор`я», імені Чувиріна» і інших», - сказано у зверненні.

Лікарі санаторію просять органи центральної влади втрутитися в ситуацію і не допустити розкрадання багатомільйонного майна здравниці.

На зборах депутат Одеської міськради Георгій СЕЛЯНІН запропонував створити штаб з порятунку «Лермонтовського». «Потрібно розібратися у взаємовідносинах «Укрпрофздравниці» з місцевими дочірніми підприємствами - раніше вона здала позиції щодо десятків санаторіїв, які перейшли в приватні руки», - сказав він.

Коментуючи в інтерв`ю УНІАН намір закрити здравницю, розділ фракції «Батьківщина» в Одеській обласній раді Сергій ВЕСЕЛОВ припустив, що «узгодженими діями Федерації профспілок України, очолюваної «регіоналом» Василем ХАРОЮ, й керівництвом «Укрпрофздравниці» найбільший оздоровчо-реабілітаційний комплекс штучно доводять до банкрутства, аби надалі спробувати збути майновий комплекс «своїм» або підставним особам за викидними цінами».

«Важко сказати, хто саме з можновладців має намір «прихватизувати» цю ласу земельну ділянку над морем, але відомо, що на вторинному ринку приватизатори і їх покровителі зможуть її продати під забудову елітними будівлями і спорудами за 300-500 млн. дол., - вважає С.ВЕСЕЛОВ. – Про це свідчить сумний досвід розграбування бізнес-угрупованнями санаторіїв «Дружба», «Україна», «Червоні зорі», імені Чувиріна й інших – загалом 29 здравниць, за фактами незаконної приватизації яких прокуратурою Одеської області було порушено кримінальні справи. Хоча через хабарництво в судах так і не доведені до логічного завершення».

За словами С.ВЕСЕЛОВА, на сесії Одеської міськради 8 квітня віддано в оренду або в постійне користування різним особам близько 30 гектарів одеської землі і більш як 1000 квадратних метрів нерухомості. «Ціна цих рішень - сотні мільйонів гривень. На черзі, судячи з ознайомлювальних поїздок мера і наближених бізнесменів, – приватизація територій приморських здравниць», - відзначив депутат облради.

Довідка УНІАН. Санаторій «Лермонтовський» - стара й популярна здравниця Одеси. Заснований в червні 1914 року. Санаторій розташований у власному парку в прибережній зоні центральної частини Одеси, поряд з пляжами "Ланжерон" і "Отрада". У санаторії лікують захворювання серця і судин, хвороби і травми нервової системи; неврози і психосоматичні розлади, захворювання і травми органів руху, хребта, суглобів і кісток.

«Лермонтовський» є науково-методичним центром для здравниць Одеси.

Стаціонар санаторію розрахований більш ніж на 400 ліжок, які розміщені в шести упорядкованих спальних корпусах.