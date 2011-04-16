На Рівненщині створять національний парк «Нобельський»

На Рівненщині розпочато підготовчі роботи зі створення національного парку «Нобельський» на території Зарічненського району.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, національний парк займатиме майже 30 тис. гектарів у мальовничій місцевості, розташованій у межиріччі рік Прип’ять та Стохід.

Ця територія перебуває на балансі 12 сільських рад, 10 з яких вже дали погодження на створення національного парку. Рішення сесій решти сільських рад в області ще чекають.

Фахівці Державного управління охорони навколишнього природного середовища в області переконані, що створення такого природоохоронного об`єкта допоможе зберегти унікальні природні ландшафти Полісся. На території майбутнього парку налічується чимало рідкісних рослин, що занесені до Червоної книги України. До того ж, тут велика кількість водойм. Серед них і найбільше в області озеро Нобель.

Ініціатори створення національного парку сподіваються, що цей об`єкт сприятиме розвитку туризму на Рівненщині та залученню інвестицій.

Також, на думку заступника голови облдержадміністрації Олексія ГУБАНОВА, завдяки створенню національного парку розвиватиметься місцева інфраструктура.