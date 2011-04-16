На Рівненщині створять національний парк «Нобельський»

03:06, 16 квітня 2011
Суспільство
2285 0

Майже 30 тисяч гектарів

На Рівненщині розпочато підготовчі роботи зі створення національного парку «Нобельський» на території Зарічненського району.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, національний парк займатиме майже 30 тис. гектарів у мальовничій місцевості, розташованій у межиріччі рік Прип’ять та Стохід.

Ця територія перебуває на балансі 12 сільських рад, 10 з яких вже дали погодження на створення національного парку. Рішення сесій решти сільських рад в області ще чекають.

Фахівці Державного управління охорони навколишнього природного середовища в області переконані, що створення такого природоохоронного об`єкта допоможе зберегти унікальні природні ландшафти Полісся. На території майбутнього парку налічується чимало рідкісних рослин, що занесені до Червоної книги України. До того ж, тут велика кількість водойм. Серед них і найбільше в області озеро Нобель.

Ініціатори створення національного парку сподіваються, що цей об`єкт сприятиме розвитку туризму на Рівненщині та залученню інвестицій.

Також, на думку заступника голови облдержадміністрації Олексія ГУБАНОВА, завдяки створенню національного парку розвиватиметься місцева інфраструктура.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter