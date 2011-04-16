Світовий банк зацікавився продажем акцій Нафтогазу

Світовий банк вивчає питання про можливість продажу акцій НАК «Нафтогаз України» на міжнародних біржах (IPO)

Про це в інтервю виданню «Дзеркало тижня. Україна» (№ 14, 15-22 квітня) сказав директор Світового банку по Україні, Білорусі, Молдові Мартін РАЙЗЕР.

«Нині ми уважно вивчаємо це питання», - зазначив він.

За словами М.РАЙЗЕРА, газовий сектор в Україні - це дуже цінний бізнес. З іншого боку, він потребує колосальних інвестицій, щоб мати можливість реалізовувати свій потенціал. «Адже сьогодні використовується інфраструктура, побудована багато років тому, а потім багато років цей сектор був недоінвестований. У цьому контексті позиція Світового банку така: ми хочемо допомогти «Нафтогазу України» стати інвестиційно привабливою компанією, що дасть їй змогу залучати необхідні кошти для повної реалізації економічного потенціалу», - сказав М.РАЙЗЕР.

Він зауважив, що йдеться про стандартні комерційні інвестиції, а не безпосередньо про інвестиції міжнародних фінансових організацій або ж про інвестиції, які зможе отримати «Нафтогаз» на основі якихось двосторонніх міждержавних домовленостей.

Як повідомляв УНІАН, голова НАК «Нафтогаз України» Євген БАКУЛІН на початку березня заявляв, що компанія може провести IPO в 2012-2013 роках.

21 березня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сказав, що вважає за можливе продаж частини акцій «Нафтогазу України» на міжнародних біржах для оптимізації його роботи.

1 квітня міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій БОЙКО повідомив, що Кабінет міністрів має намір продати до 25% акцій «Нафтогазу». За його словами, уряд розраховує одержати за міноритарний пакет акцій, за найпесимістичнішими прогнозами, 5-6 млрд. доларів.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їхнім транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.