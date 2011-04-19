Ядерна установка в Харкові - прообраз найбезпечнішого реактора

Ядерна установка, яку планується побудувати за допомогою Сполучених Штатів Америки на базі національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» (ХФТІ), є прообразом найбезпечнішого ядерного реактора.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив генеральний директор Харківського фізико-технічного інституту Іван НЕКЛЮДОВ.

«Зараз ми збираємося побудувати установку ядерну, прообраз найбезпечнішого в майбутньому ядерного реактору, тому що він живиться зовнішнім джерелом, прискорювачем електронів, тобто це реактор майбутнього з підкритичною збіркою», - сказав він.

І.НЕКЛЮДОВ підкреслив, що всі реакції в ядерній установці на підкритичній збірці в разі надзвичайної ситуації можуть бути швидко припинені.

«Підкритична збірка сама не працює, для того, щоб вона запрацювала, необхідно підживити пучком електронів. Якщо якісь ситуації відбуваються в активній зоні, вимикається прискорювач і все припиняється. Тобто, це найбезпечніше в майбутньому джерело ядерної енергії. Для Харкова це дуже важливий і потрібний об’єкт. Безпека повна, ми ж поруч там всі працюємо та живемо», - сказав він.

За словами І.НЕКЛЮДОВА, під час будівництва ядерної установки в Харкові для забезпечення належного рівня безпеки будуть враховані всі попередні надзвичайні ситуації з ядерними установками і всі можливі варіанти поєднання негативних факторів.

У свою чергу керівник проекту будівництва установки Іван КАРНАУХОВ наголосив, що на новій ядерній установці неможливий вибух і викид радіоактивних речовин назовні, а також мінімізоване утворення радіоактивних відходів.

«Вибух неможливий, тому що недостатньо матеріалу, екологічні наслідки зводяться до мінімуму, тому що санітарна захисна зона обмежується стінами корпусу, аварія того масштабу, що розігралася в Японії, виключена, тому що якщо зупиниться циркуляція води, що охолоджує, все нагріється до 45 градусів, якщо хтось розіб’є корпус і вода витече з корпусу, то нагріється до 105 градусів, якщо ми розіб’ємо твел, то твел робиться для цілей безпеки, на відміну від енергетичних реакторів, де все закрито в оболонці і її порушення призводить до великого викиду радіоактивних речовин у навколишнє середовище, у нас кожна крупинка на рівні кількох мікронів запакована в алюмінієву оболонку, тобто виділення навіть при руйнуванні твелу будуть мінімальні. Напрацювання радіоактивних відходів буде мінімізоване, оскільки потужність дуже низька», - сказав І.КАРНАУХОВ.

Науковець також запевнив, що після введення ядерної установки в дію радіоактивний фон у місті не підвищиться.

За словами І.КАРНАУХОВА, наразі відбуваються проектні роботи і техніко-технічне обґрунтування проекту. Фінансова допомога з боку США становитиме 25 млн. дол., однак сума може бути збільшена, щоб завершити всі роботи «під ключ». Установку планується ввести в експлуатацію у 2014 році.