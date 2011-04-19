Янукович відзначає особливе партнерство між Україною та ЄБРР
Зустріч президентів
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ відзначив, що довгі роки співробітництва України та Європейського банку реконструкції та розвитку дозволяють впевнено стверджувати, що “ми є особливими партнерами, які мають довіру один до одного, і завжди виконують свої зобов’язання”.
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це В.ЯНУКОВИЧ сказав під час зустрічі з Президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Томасом МІРОВИМ.
“На сьогоднішніх Конференції зі збору коштів на чорнобильські проекти та Київському саміті з питань безпечного та інноваційного використання ядерної енергії я в цьому переконався”, – додав В.ЯНУКОВИЧ.
Глава держави подякував Т.МІРОВУ за сприяння у розвитку партнерських відносин з Європейським банком реконструкції та розвитку і його активну участь у заходах, приурочених до 25-ої річниці трагедії на ЧАЕС.