Янукович відзначає особливе партнерство між Україною та ЄБРР

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ відзначив, що довгі роки співробітництва України та Європейського банку реконструкції та розвитку дозволяють впевнено стверджувати, що “ми є особливими партнерами, які мають довіру один до одного, і завжди виконують свої зобов’язання”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це В.ЯНУКОВИЧ сказав під час зустрічі з Президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Томасом МІРОВИМ.

“На сьогоднішніх Конференції зі збору коштів на чорнобильські проекти та Київському саміті з питань безпечного та інноваційного використання ядерної енергії я в цьому переконався”, – додав В.ЯНУКОВИЧ.

Глава держави подякував Т.МІРОВУ за сприяння у розвитку партнерських відносин з Європейським банком реконструкції та розвитку і його активну участь у заходах, приурочених до 25-ої річниці трагедії на ЧАЕС.