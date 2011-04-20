ВР не одразу, але засудила порівняння СРСР з гітлерівською Німеччиною

Верховна Рада України ухвалила постанову «Про Заяву Верховної Ради України «До 65 річниці Нюрнберзького трибуналу над фашистськими злочинцями». За таке рішення проголосували 233 із 375 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Проект постанови був внесений на розгляд парламенту лідером фракції КПУ Петром Симоненком і перший раз не був підтриманий в сесійній залі, оскільки набрав лише 221 голос на підтримку із 226, але потім під час повторного голосування проект постанови схвалили, зазначає Радіо Свобода.

«Верховна Рада України привертає увагу української громадськості та світової спільноти до того, що останнім часом певні політичні сили в Україні та міжнародних парламентських структурах роблять активні спроби, спрямовані на перегляд висновків Нюрнберзького трибуналу, спотворення і приниження його історичної ролі. Цим, по суті, піддаються ревізії підсумки Другої світової війни. Аморальними є намагання покласти на СРСР рівну з гітлерівською Німеччиною відповідальність за її розв`язання і тим самим виправдати нацистів, їх пособників за вчинені страхітливі злочини проти людства», – йдеться в заяві.

Крім того, в документі зазначається, що Верховна Рада України висловлює стурбованість і «рішуче протестує проти спроб окремих політиків, громадських діячів, політичних організацій і рухів у нашій країні реабілітувати і навіть героїзувати колабораціоністів – пособників гітлерівців, виправдати їх злодіяння».