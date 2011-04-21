У столиці покажуть моду стародавнього Києва

У «Парку Київська Русь» підготували колекцію повсякденного одягу в етнічному стилі

У Центрі культури та історії Давньої Русі «Парк Київська Русь» до нового сезону підготували колекцію чоловічого і жіночого одягу та аксесуарів в етнічному стилі для повсякдень.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Парку Київська Русь», колекцію презентують на відкритті фестивального сезону 30 квітня, а показ мод влаштують на День Києва.

«Минулого року перевдягання у костюми епохи Давньої Русі серед наших відвідувачів було надзвичайно популярним. Чоловіки виявилися неабиякими прихильниками моди стародавнього Києва – із ентузіазмом купували сорочки. Ми побачили попит. І вирішили створити одяг, який можна носити і в повсякденному житті», - розповідає дизайнер «Парку Київська Русь» Ніна РЄДКОВА.

За словами автора колекції, одяг створено з натурального льону. Кольорова гамма: червоний, бежевий, зелений, синій.

Також розроблено серію аксесуарів: сумки і пояси з льону – роботи з використанням мотивів Київської Русі. Крім того, колекцію доповнюють вироби зі шкіри.

«Думаємо, буде чимало охочих їх придбати – гарний сувенір зі стародавнього Києва», - каже Н.РЄДКОВА.

Також, як і минулого року, можна буде придбати і замовити класичний етнічний одяг і театральні костюми, додають у «Парку».

Як повідомляв УНІАН, цього року у «Парку Київська Русь» відбудеться п’ять масштабних історичних фестивалів, які зберуть учасників з України, Білорусі, Росії, Скандинавії, Польщі, Франції.