Термін відведення землі в містах пропонується різко скоротити

Державне агентство земельних ресурсів України розробило законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо скорочення терміну відведення земельних ділянок для містобудівних потреб.

Згідно з текстом законопроекту, розміщеному на сайті відомства, документ розроблено на виконання Закону «Про регулювання містобудівної діяльності», яким передбачається скорочення до 60 днів терміну відведення земельних ділянок для містобудівних потреб.

Зокрема, планується внести зміни до ст. 123 Земельного кодексу, якими визначити, що орган виконавчої влади або місцевого самоврядування в межах своїх повноважень в 10-денний термін (раніше – місячний термін) розглядає клопотання і дає дозвіл на розробку проекту землеустрою з відведення земельної ділянки або надає мотивовану відмову в його наданні.

При цьому умови і терміни розробки проектів землеустрою з відведення землі визначаються договором, укладеним замовником з виконавцем цих послуг відповідно до типового договору. Термін розробки даної документації з землеустрою не має перевищувати місячний термін з моменту укладення договору. Типовий договір на розробку проекту землеустрою затверджується Кабінетом міністрів.

Термін видачі висновку комісії з розгляду питань, пов`язаних з узгодженням документації з землеустрою, органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування щодо узгодження або відхилення в узгодженні пропонується скоротити з трьох до одного тижня.

Разом з тим, орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування у 10-денний (замість двотижневого) термін з дня отримання проекту землеустрою з відведення земельної ділянки (якщо не потрібне проведення обов`язкової державної експертизи) ухвалює рішення про надання земельної ділянки в користування.

Крім того, пропонується внести зміни до ст. 151 Земельного кодексу, якими скоротити з місячного до тижневого терміну узгодження місця розташування об`єкту у разі вилучення органами виконавчої влади ділянок державної власності у межах населеного пункту.

Також законопроектом пропонується проводити сесії місцевих рад з питань відведення земельних ділянок не рідше одного разу на 10 днів.

Змінами до ст. 28 Закону «Про землеустрій» планується зобов’язати розробника документації з землеустрою виконувати роботи зі складання проекту землеустрою з відведення земельних ділянок у термін, передбачений договором. Максимальний термін складання даної документації з землеустрою не повинен перевищувати 30 днів з моменту укладення договору.