З маріупольського заводу викрали устаткування на мільйон

Співробітники маріупольського відділу УБОЗ у Донецькій області припинили діяльність організованого злочинного угруповання, яке впродовж півтора років займалося розкраданнями устаткування з території заводу тяжкого машинобудування.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зі зв`язків із громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

У повідомленні зазначається, що члени групи спеціалізувалися на крадіжках комплектуючих до залізничних платформ. Ролі у зловмисників були чітко розподілені: одні проникали на склад, який розташований на території підприємства, і займалися вантаженням викраденого, другі вивозили, треті – стежили за тим, щоб у момент розкрадання не виникло непередбачених ситуацій. Потім комплектуючі реалізовувалися клієнтам у Донецькій і Луганській областях.

За даними правоохоронців, діяльність викрадачів довгий час була успішною завдяки «сприянню» колишніх охоронців заводу. Всього членами ОЗУ було викрадено устаткування на суму близько 1 млн. грн.

В результаті проведеної операції шістьох учасників ОЗУ було взято «на гарячому» під час чергової крадіжки.

В даний час у цій справі ведеться слідство. Правоохоронці не виключають, що кількість число обвинувачених з часом може зрости.