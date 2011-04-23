Благодатний вогонь зійшов у храмі Гроба Господнього

Благодатний вогонь, який вважається одним із чудес православного християнства, зійшов сьогодні в храмі Гроба Господнього в Єрусалимі.

Як передає РІА «Новости», вогонь зайнявся чудовим чином в кувуклії - каплиці всередині храму, над кам`яним ложем, на якому покоїлося у Велику суботу похоронене Тіло Христа.

Благодатний вогонь з`явився у відповідь на молитви патріарха Єрусалимського ФЕОФІЛА і тисяч паломників, присутніх цього дня в храмі Гроба Господнього і на прилеглих до нього вулицях.

За традицією, всі свічки і світильники в храмі були згашені завчасно. Патріарх Єрусалимський ФЕОФІЛ перебував у кувуклії один, без будь-яких підручних засобів для отримання вогню. Після того, як диво сходження вогню відбулося, патріарх ФЕОФІЛ передав Благодатний вогонь віруючим, які перебували у кувуклії.