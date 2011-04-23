На Кіровоградщині притягнули до відповідальності 26 податківців

З початку року органами прокуратури Кіровоградської області при здійсненні нагляду за додержанням податкового законодавства порушено 8 кримінальних справ, до відповідальності притягнуто 26 податківців.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури області.

Також внесено 68 документів прокурорського реагування, за якими відшкодовано 4,1 млн. грн.

Встановлено кримінально-карні факти опису та продажу майна, що перебуває в податковій заставі. Зокрема, прокуратурою Олександрії порушено кримінальну справу відносно посадових осіб місцевої ОДПІ за фактом службової недбалості під час реалізації заставного майна державної холдингової компанії «Олександріявугілля». Збитки становлять близько 150 тис. грн.

Виявлено й факти порушень кримінального характеру в діяльності суб’єктів господарювання при сплаті податків. Прокурором Маловисківського району порушено кримінальну справу стосовно виконавчого директора приватної структури. Зловживаючи службовим становищем та умисно не виконуючи рішень суду, посадовець привласнив понад 100 тис. грн.