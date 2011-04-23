В Україні нарахували близько 10 тис. нафтогазоносних свердловин
20:07, 23 квітня 2011Суспільство
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Дані Держгеонадра
В Україні на даний час налічується близько 10 тис. нафтогазоносних свердловин.
Про це в інтерв`ю ZN.UA повідомив голова Державної служби геологіїі надр України Едуард СТАВИЦЬКИЙ.
«Але ви ж прекрасно розумієте, що це не константа», - додав він.
Відповідаючи на запитання про те, чи будуть і надалі на законсервованих шахтах проводитися роботи з нелегального видобутку, Е.СТАВИЦЬКИЙ сказав: «Гарантій, що такі випадки не повторяться, я дати не можу. Але ми робимо все для того, щоб це стало неможливим, тобто невигідним "промислом".
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