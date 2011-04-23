В Україні нарахували близько 10 тис. нафтогазоносних свердловин

В Україні на даний час налічується близько 10 тис. нафтогазоносних свердловин.

Про це в інтерв`ю ZN.UA повідомив голова Державної служби геологіїі надр України Едуард СТАВИЦЬКИЙ.

«Але ви ж прекрасно розумієте, що це не константа», - додав він.

Відповідаючи на запитання про те, чи будуть і надалі на законсервованих шахтах проводитися роботи з нелегального видобутку, Е.СТАВИЦЬКИЙ сказав: «Гарантій, що такі випадки не повторяться, я дати не можу. Але ми робимо все для того, щоб це стало неможливим, тобто невигідним "промислом".