Регіонали хочуть 1 травня привести в порядок військові поховання

Севастопольська міська організація Партії регіонів 1 травня має намір упорядковувати військові поховання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам її лідер, голова міської державної адміністрації Валерій САРАТОВ.

«Сьогодні в громадськості Севастополя утворюються дві групи людей. Одна група, як ми, працює на суботниках (В.САРАТОВ разом з колегами по МДА брав участь в суботнику у сквері біля міської лікарні №5), друга - виходить на площу і на мітингах вимагає, щоб в місті було чисто», - сказав лідер севастопольських «регіоналів».

Як додав В.САРАТОВ, «ми плануємо 1 травня – це плани Партії регіонів - привести в порядок наші історичні поховання. Хочемо привести в порядок наші військові кладовища».

Разом з тим, як сказав голова МДА, він припускає, що «1 травня на площі Нахімова, швидше за все, збереться група людей, яка говоритиме про те, що кладовища треба прибирати». Тому, як додав він, «нехай севастопольці самі визначаться, з ким їм по дорозі - з тими, які закликають навести чистоту в місті, чи з тими, хто цим постійно займається на ділі».